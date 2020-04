Множество дистрибутивов Linux, включая варианты Ubuntu desktop, поставляются с программой Network Manager, прекрасным графическим интерфейсом для настройки вашей сети. Он также позволяет управлять вашими VPN соединениями. Убедитесь, что пакет network-manager-openvpn установлен. Здесь вы можете также увидеть установку всех остальных необходимых пакетов:

root@client:~# apt-get install network-manager-openvpn Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following extra packages will be installed: liblzo2-2 libpkcs11-helper1 network-manager-openvpn-gnome openvpn Suggested packages: resolvconf The following NEW packages will be installed: liblzo2-2 libpkcs11-helper1 network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome openvpn 0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 631 not upgraded. Need to get 700 kB of archives. After this operation, 3,031 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue [Y/n]?

Для информирования network-manager о новых установленных пакетах вам придется его перезагрузить:

root@client:~# restart network-manager network-manager start/running, process 3078

Откройте интерфейс Network Manager, выберите закладку VPN и затем нажмите кнопку 'Add' (Добавить). Выберите OpenVPN в качестве типа VPN в открывшемся запросе и нажмите 'Create' (Создать). В следующем окне добавьте имя сервера OpenVPN в качестве шлюза, установите тип в 'Certificates (TLS)', укажите в 'User Certificate' ваш пользовательский сертификат, в 'CA Certificate' сертификат вашего Центра Сертификатов и в 'Private Key' файл вашего секретного ключа. Используйте кнопку 'Дополнительно' для разрешения сжатия и других специальных настроек, которые вы устанавливали на сервере. Теперь попробуйте установить ваш VPN.